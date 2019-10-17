У місті Вустер, штат Массачусетс, (США)учня сьомого класу відсторонили від уроків за "домагання", бо він обійняв вчительку фізкультури.

Хлопчик грався з однокласниками в спортзалі, і педагог попросила його сісти на лаву. Тоді він підійшов до неї, обняв і сказав "будь ласка, не карайте мене", тому що йому подобалося грати, пише УНІАН з посиланням на NBC Boston.

"Мені передали, що він облапав вчителя. Мене це шокувало, я попросила розповісти докладніше. Тоді мені пояснили, що він обійняв вчительку фізкультури", – розповіла мати школяра Джулі Ороско.

Через п'ять хвилин вчителька дозволила йому повернутися в гру, але на наступному уроці його викликали до директора. Учня сьомого класу звинуватили в домаганнях до педагога і відсторонили від занять на десять днів, однак пізніше пом'якшили покарання до чотирьох днів.

У США вчителька звинуватила школяра в домаганнях t1.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виник скандал, тому що у США школа встановила вимоги до зачісок афроамериканських учнів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!