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У США вчителька звинуватила школяра в домаганнях

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У місті Вустер, штат Массачусетс, (США)учня сьомого класу відсторонили від уроків за "домагання", бо він обійняв вчительку фізкультури.

Хлопчик грався з однокласниками в спортзалі, і педагог попросила його сісти на лаву. Тоді він підійшов до неї, обняв і сказав "будь ласка, не карайте мене", тому що йому подобалося грати, пише УНІАН з посиланням на NBC Boston.

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"Мені передали, що він облапав вчителя. Мене це шокувало, я попросила розповісти докладніше. Тоді мені пояснили, що він обійняв вчительку фізкультури", – розповіла мати школяра Джулі Ороско.

Через п'ять хвилин вчителька дозволила йому повернутися в гру, але на наступному уроці його викликали до директора. Учня сьомого класу звинуватили в домаганнях до педагога і відсторонили від занять на десять днів, однак пізніше пом'якшили покарання до чотирьох днів.

У США вчителька звинуватила школяра в домаганнях

У США вчителька звинуватила школяра в домаганнях

t1.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виник скандал, тому що у США школа встановила вимоги до зачісок афроамериканських учнів.

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