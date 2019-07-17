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У США студентам платитимуть стипендії, щоб вони не ходили на пари

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Керівництво Політехнічного університету Вірджинії (США) вирішило запропонувати три типи стипендій для студентів, щоб не втрачати їх.

На перший курс до вишу надійде 7 500 людей. За їхніми підрахунками, таке число переповнить університет, пише Рубрика з посиланням на ABC 13-WSET.

Щоб студенти не пішли до конкурентів, першокурсникам запропонували три типи стипендій.

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"За умовами першої програми, університет буде платити по тисячі доларів, поки студент займається своїми справами: працює, вчиться, подорожує. При цьому учень гарантовано отримає місце в університеті восени 2020 року", – йдеться в повідомленні.

Також замість видачі готівки можна обрати оплачені курси при університеті. Учні зможуть вибити грант до 5 тисяч доларів на свої проекти.

Третій варіант пропонує ходити на безкоштовні курси до літа 2020 року з можливістю взяти семестр на відпочинок. Учасники цієї програми можуть отримати грант до 2 тисяч доларів.

Студент

Студент

Експрес

Як повідомляв OBOZREVATEL, кращі студенти українських вишів отримають стипендію імені Героїв Небесної Сотні.

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США
Теги
освіта США
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