У США студентам платитимуть стипендії, щоб вони не ходили на пари

Керівництво Політехнічного університету Вірджинії (США) вирішило запропонувати три типи стипендій для студентів, щоб не втрачати їх.

На перший курс до вишу надійде 7 500 людей. За їхніми підрахунками, таке число переповнить університет, пише Рубрика з посиланням на ABC 13-WSET.

Щоб студенти не пішли до конкурентів, першокурсникам запропонували три типи стипендій.

"За умовами першої програми, університет буде платити по тисячі доларів, поки студент займається своїми справами: працює, вчиться, подорожує. При цьому учень гарантовано отримає місце в університеті восени 2020 року", – йдеться в повідомленні.

Також замість видачі готівки можна обрати оплачені курси при університеті. Учні зможуть вибити грант до 5 тисяч доларів на свої проекти.

Третій варіант пропонує ходити на безкоштовні курси до літа 2020 року з можливістю взяти семестр на відпочинок. Учасники цієї програми можуть отримати грант до 2 тисяч доларів.

Студент Експрес

Як повідомляв OBOZREVATEL, кращі студенти українських вишів отримають стипендію імені Героїв Небесної Сотні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся