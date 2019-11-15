У США школяр кинув пляшку з посланням в океан: через дев'ять років він отримав відповідь

У США 10-річний школяр в 2010 році кинув пляшку з посланням в Атлантичний океан і йому прийшла відповідь в 2019 році з Франції.

Дев'ять років тому Макс кинув у воду пляшку з листом, в якому повідомляв свою адресу і висловив надію, що той, хто її знайде, напише йому відповідь, пише OBOZREVATEL з посиланням на CNN (щоб переглянути фото листа, доскрольте до кінця сторінки).

У тексті він розповів, що любить яблука, пляж, тварин, машини, його улюблений колір синій і він цікавиться космосом.

"Зараз Максу 19 років, він вчиться в Массачусетсі і не живе з батьками. Хлопець розповів, що його батьки завжди дбайливо ставилися до речей з його дитинства і все намагалися зберегти. Сам він про лист зовсім забув", – йдеться в повідомленні.

Послання подолало приблизно 6 000 км і знайшлося 10 жовтня 2019 року, між містами Конті і Мімізаном. Відповідь з підписом "Ж. Дюбуа" прийшла за вказаною адресою його батьків. Хлопець був просто приголомшений отриманим повідомленням і пообіцяв неодмінно зв'язатися з людиною, яка виловила його лист.

Лист, який надіслав десятирічний Макс CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL, американка добилась справедливості для школярів США.

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