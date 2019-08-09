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У США школа встановила вимоги до зачісок афроамериканських учнів: виник скандал

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В одній з початкових шкіл штату Джорджія (США) адміністрація вивісила плакат з рекомендаціями стрижок і зачісок для афроамериканських учнів.

Більшість користувачів у соцмережі Facebook вважають такі вимоги до зачісок школярів расистськими, так як в прикладах не було жодної дитини іншої раси, повідомляє "Мел" з посиланням на NBC News (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Люди також відзначали, що на плакаті "недоречними" названі традиційні і етнічні варіанти, які популярні в середовищі чорношкірих американців, наприклад, косички, поголені малюнки і афро. Багато користувачів погодилися з тим, що нічого "кримінального" в цих стрижках немає. А діти в школі і так ходять в формі, і їм зовсім не залишили простір для самовираження", – йдеться в повідомленні.

У школі, де з'явився плакат, ситуацію ніяк не прокоментували. Зазначається, що велика частина школярів навчального закладу – афроамериканці.

Facebook Danay Helena

Facebook Danay Helena

Правильні і неправильні зачіски для афроамериканських школярів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США школярі провели тихий випускний, щоб не налякати однокласника.

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Теми
Інциденти в школах школа
Місце
США
Теги
школа конфлікт в школі
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