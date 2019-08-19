У "Слузі народу" виступають за зміни у вищій освіті: що відомо

Обраний народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії "Слуга народу" Сергій Бабак виступає за введення відкритих конкурсів на посади керівників вищих навчальних закладів.

Як зазначив експерт із питань освіти та науки, на сьогодні вища освіта потребує реформування, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я за відкриті конкурси, більше схиляюся до цього. Для мене трішки дивно, коли колектив вибирає собі ректора", – сказав Бабак.

Представник партії "Слуга народу" вважає, що в ректора у контракті повинні бути прописані показники, які він має виконувати, а в іншому випадку буде проводитися новий конкурс.

"З вищою освітою необхідно щось робити. У нас вже деградація вищої освіти на дуже серйозному рівні, і багато університетів виглядають просто як фабрики дипломів", – додав Бабак.

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