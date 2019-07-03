У школяра спалахнуло обличчя через "вогняну змію" на уроці хімії. Фото, відео 18+

У Каліфорнії (Сполучені Штати Америки) 13-річний школяр Пріст Рівера отримав сильні опіки обличчя через невдалий науковий експеримент "вогняна змія" на уроці хімії.
Як пише Realist.online з посиланням на британське видання Metro, унаслідок травми хлопець переніс чотири операції (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами учня, вчитель додав в вогонь занадто багато спирту, у результаті чого пісок вибухнув поруч з підлітком. Вогонь миттєво охопив його голову.
"Сім'я Рівери подала позов до суду проти школи з вимогою одного мільйона доларів за збиток", – йдеться в повідомленні.
У школяра спалахнуло обличчя на уроці хімії
Realist.online
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі спалахнув скандал довкола гімназії №27 "Інтелект" через заяви мами однієї з учениць про знущання та побори.
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