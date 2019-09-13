У школу на Львівщині пішла рекордна кількість близнюків і двійнят. Відео

Рекордна кількість близнюків і двійнят пішли у 2019 році в трускавецьку школу-гімназію №2 (Львівська область). В одному навчальному закладі 9 пар двійнят і близнят та ще й одна трійня.

У 3-А класі одразу три пари однакових дітей. Класний керівник зізнається, що спочатку не знала, як розрізнятиме учнів, але навчилася (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хлопчики в мене двійнята. Вони люблять все різне. А близнятка все таки мають щось в собі подібне", – розповіла вчителька.

Через рекордну кількість близнюків і двійнят ця школа відома на все місто.

"Наскільки я знаю, це вперше в історії міста, а можливо й нашого регіону така кількість", – зазначив директор школи Роман Гудзеляк.

Близнята ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, британка народила близнюків від двох різних чоловіків.

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