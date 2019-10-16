У школі Запоріжжя учень намагався задушити однокласницю. Опубліковане відео

У школі Космічного мікрорайону міста Запоріжжя учень побив і намагався задушити однокласницю.

Про конфлікт стало відомо з Telegram-каналу "Запорожье", де було опубліковано відео. Школяр бив та душив однокласницю на очах у друзів, які знімали усе на камеру, повідомляє Depo.Запоріжжя (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Куди котиться цей світ?" – підписали відео у Telegram-каналі.

Зазначається, що ніхто зі школярів не заступився за дівчинку. Причина конфлікту між дітьми невідома.

Учень намагався задушити дівчину, однокласники не намагалися заступитися за неї Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі вчитель разом із дітьми побив першокласника.

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