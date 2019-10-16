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У школі Запоріжжя учень намагався задушити однокласницю. Опубліковане відео

1.8т Читати матеріал російською

У школі Космічного мікрорайону міста Запоріжжя учень побив і намагався задушити однокласницю.

Про конфлікт стало відомо з Telegram-каналу "Запорожье", де було опубліковано відео. Школяр бив та душив однокласницю на очах у друзів, які знімали усе на камеру, повідомляє Depo.Запоріжжя (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Ви д*біли, чи що?" У російській школі вчитель побив дітей. Відео 18+

"Куди котиться цей світ?" – підписали відео у Telegram-каналі.

Зазначається, що ніхто зі школярів не заступився за дівчинку. Причина конфлікту між дітьми невідома.

Учень намагався задушити дівчину, однокласники не намагалися заступитися за неї

Учень намагався задушити дівчину, однокласники не намагалися заступитися за неї

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі вчитель разом із дітьми побив першокласника.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
побили школярку конфлікт в школі скандал в школе побили дівчинку бійка
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