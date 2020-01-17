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У школі Росії дітям влаштували ОМОНівський вишкіл: з'явилося відео

1.3т
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В одній зі шкіл Пермського краю (Росія) дітям провели заняття з відточування навичок розгонів масових мітингів.

Відповідним відео поділився на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штіріліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У заліссі без змін. У пермській школі дітей вчили відбивати атаки протестувальників. Їх вчили тримати щити, "будувати черепаху" і відбивати атаки", – написав захисник України.

Школярів в Росії вчили розганяти мітинги

Школярів в Росії вчили розганяти мітинги

Скріншот відео

Новини
"Рота закрий!" У Росії вчителька влаштувала школярам "інквізицію". Відео
Школярів в Росії вчили розганяти мітинги

Школярів в Росії вчили розганяти мітинги

Скріншот відео

Відзначимо, що всі описані прийоми зазвичай застосовуються російськими силовиками під час масових вуличних акцій і протестів.

Нагадаємо, раніше в Челябінській області спецназ Федеральної служби виконання покарань провів в школі посвяту в кадети. Бійці також продемонстрували учням прийоми розгону демонстрантів під час масових заворушень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у московському парку "Сокольники" (РФ) поставили атракціон у вигляді радянських танків. Українців обурила мілітаристська розвага в країні-агресорці. Вони припустили, що так там готують нове поповнення лав окупантів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія Перм
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Коментарі
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Он Алекс
Он Алекс
Треш, учат как бороться с крепостными не согласными
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Это нормально. Вот вна Украине школьников учат бросать коктейль молотова в безоружных людей, скакать, и кричать москиляку на гиляку. А ещё толчки учат дарить и копать, класть кирпич
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