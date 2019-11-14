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У школі Рівного трапився страшний інцидент з отруєнням

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У молодших класах школи Рівного батьки не пускають дітей на навчання через отруєння.

Як повідомив РадіоТрек, в загальноосвітній школі №1 міста Рівне половина дітей не прийшли в школу через отруєння.

Учні скаржаться на сильну нудоту і підвищення температури. Батьки школярів бояться відпускати своїх дітей на уроки.

Директор навчального закладу Олена Серветник повідомила, що паніка перебільшена, тому що на даний момент захворіли тільки по 5-6 чоловік з класу, в інших випадках батьки вирішили просто перестрахуватися.

В основному захворіли учні молодшої школи, старші ж класи майже всі на навчанні.

У школі Рівного трапився страшний інцидент з отруєнням

radiotrek.rv.ua

Заступник Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Катерина Сичик заявила, що столову школи досліджують на можливі причини захворювань, проте складність в тому, що не всі хворі діти їли в їдальні.

Пізніше стане відома точна кількість звернень за медичною допомогою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад розповіла про зарплати вчителів.

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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ровно, Ковно, Вильно... РУССКИЕ ГОРОДА! :-)))
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