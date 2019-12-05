У школі №9 міста Рівне дівчина до крові побила 11-річну однокласницю з ДЦП. Це вже не перший випадок у навчальному закладі, коли б'ють дітей з інвалідністю.

Мама потерпілої Вероніка Геращенко написала заяву в поліцію. Правоохоронці за фактом побиття відкрили кримінальне провадження, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Рівне Вечірнє.

"Раніше у класі Наді навчався хлопчик з вадами слуху. Якось троє хлопців скрутили його і намагалися налити води йому в слуховий апарат. Після цього мама перевела його до іншої школи. Якось і Надю били троє хлопців ногами в живіт. Проте тоді мене переконали, що проблема саме в моїй дитині", – розповіла Геращенко.

Після першого побиття дівчинка замкнулася в собі і перестала розповідати батькам про те, що відбувається в школі. Проте нещодавно Надю знову побили.

"Минулого тижня на уроці інформатики Надя не могла знайти презентацію, яку готувала вдома. Однокласниця Маша почала її дражнити, що вона брехуха. Під час сварки Надя не витримала і дала Маші ляпаса. Та вдарила у відповідь", – пояснила Геращенко.

Наступного дня за рогом школи Машина подруга побила до крові дівчинку з ДЦП, наказувала, щоб та більше не піднімала ні на кого руку, а потім втекла. Інцидент через вікно побачила психолог, яка викликала маму потерпілої до школи.

"Ситуація дуже неоднозначна. Справа в тому, що Надя – дуже емоційна, часто зривається, коли її провокують, і дозволяє собі підняти руку. Ми розмовляємо зі всіма учасниками конфлікту. Психолог постійно працює з Надею", – відзначила Тетяна Заїка, класний керівник.

У школі Рівного дівчина до крові побила дитину з ДЦП Народна правда

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