У Вінницькій області школярів змусили вивчати російську мову: спалахнув скандал

Директор однієї з українських шкіл всупереч волі батьків запровадив для учнів факультатив із російської мови, хоч вони обрали вивчення інформатики.

Про інцидент розповіли у Facebook-спільноті "БАТЬКИ SOS". Як зазначається, конфлікт триває у Вінницько-Хутірській школі (Вінницька область) ще з вересня 2018 року (щоб переглянути оригінальний текст повністю, доскрольте до кінця сторінки).

"У вересні нас, батьків і учнів п'ятого класу, поставили перед фактом, що буде факультатив із російської мови. Перемовини з директором Анатолієм Шевченком нічого не дали", – написала користувач соцмережі Mar Ko.

За її словами, через вагання і байдужість деяких батьків у п'ятому класі діти все ж почали вивчати російську мову. Уже в лютому 2019 року директору подали колективну заяву, що спільно з дітьми було обрано факультатив із інформатики. Адже школярам важко вчити російську за підручником для п'ятого року вивчення, а не першого.

"Факультатив із інформатики – хороший шанс навчитися тому, що в майбутньому може стати професією, такі знання ніколи зайвими не будуть. Директор зробив вигляд, що погодився. Минулого тижня підійшли до нього, щоб запитати номер навчального плану на наступний навчальний рік. Він відповів, що 25 серпня 2019 року будуть батьківські збори і це питання вивчатиметься!" – йдеться в повідомленні.

Батьки не знають, як діяти, бо навчальний план затверджений, а підручники на шостий клас дітям вже видали.

Фото: dt.ua

Зазначається, що школярі мають можливість змінювати факультативи щорічно і пробувати різні напрямки. Батьки згодні і на компроміс: ввести два предмети, щоб можна було вибирати.

Скріншот тексту Facebook-група "БАТЬКИ SOS"

Скріншот тексту Facebook-група "БАТЬКИ SOS"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор однієї з українських шкіл отримав премію за пророблену роботу, хоч у навчальному закладі є проблеми з дахом, що протікає, і пліснявою, які просто замовчуються.

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