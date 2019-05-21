У школі Дніпра дітей вчать співати блатну пісню про "мамєньку", батьки в шоці

У популярній батьківській групі "Батьки SOS" одна з мам поскаржилася, що в школі №9 міста Дніпро діти 4 класу змушені розучувати пісню із сумнівним змістом.

Зокрема, "твір" для молодших школярів із незрозумілої причини містить низку явно не дитячих оборотів.

"Слова пісні для дівчаток на випускний в школі №9 м.Дніпро. Для хлопців щось на мотив "Володимирського централу". Діти, які співатимуть ці пісні, закінчують 4 класс!!! Часікі тікають у них, ага", - написала Олена Гришина і опублікувала папірець з текстом для заучування.

"Дівчиськом взагалі бути по життю нелегко... Мамєнька мені годинник купити не дає... Годинник біологічний – тік-так", - йдеться в пісні для дівчаток початкової школи.

У коментарях автору поста порадили звернутися до класного керівника і попередити, що дитина таку пісню вчити не буде. Крім того, на думку багатьох батьків школярів, слід написати скаргу в управління освіти, щоб відповідальних працівників школи покарали за таку самодіяльність.

Пізніше з'ясувалося, що скандальна "блатна пісенька" - російська. Вона була опублікована на Ютуб-каналі з РФ.

"Я б не дозволила своїй дочці вчити цю маячню", "Як це розгледіти і забути?", "Який треш", - пишуть розгнівані батьки під публікацією.

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