В школі, де вчаться діти нинішнього президента України Володимира Зеленського, пройшла лекція для дітей 12-13 років про секс.

На своїй сторінці Фейсбуку школа опублікувала інформацію про лекцію експерта в сфері сексуальної освіти Юлії Ярмоленко.

В залі був аншлаг. На лекцію, призначену для школярів 7 класів прийшло багато учнів, батьків та інших бажаючих просвітитися на тему сексу. Дітям розповідали про дорослішання, статеве дозрівання та інші питання, що цікавлять підлітків питання.

Керівництво школи вважає сексуальну освіту дуже важливою часткою в вихованні дитини та на даний момент розглядає варіант провести подібну лекцію для старших класів.

Як було відомо раніше, Олександра і Кирило Зеленські проходять навчання в елітній школі Києва. Саша в цьому році перейшла в 9 клас, а Кирило вчиться в першому.

Як повідомляв OBOZREVATEL Новосад розповіла про погані школи.

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