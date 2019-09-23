У школах Запоріжжя встановлять відеокамери: в чому справа

В рамках міської програми "Безпечне місто" в семи школах Запоріжжя планують встановити камери відеоспостереження.

Як повідомили в пресслужбі мерії міста, система відеонагляду має підвищити рівень безпеки для школярів та колективів навчальних закладів, передає портал Depo.Запоріжжя.

"Це буде пілотний проєкт. Виділимо кошти на проєктування для встановлення відеокамер у семи школах. Після реалізації цього проєкту оцінимо його ефективність", – сказав міський голова Володимир Буряк.

За його словами, якщо зміни будуть корисними, то камери відеоспостереження встановлять в усіх школах Запоріжжя.

Камери відеоконтролю www.otv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Скандал з директоркою школи на Волині отримав несподіваний поворот.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!