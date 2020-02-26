У школах вивчатимуть предмет "Захист України" замість "Вітчизни"

Міністерство освіти вирішило перейменувати предмет для учнів 10-11 класів "Захист Вітчизни" на "Захист України".

Відповідну постанову Кабмін ухвалив 26 лютого. Мета предмету – надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях, повідомила пресслужба Міносвіти.

"Наша освіта довго наслідувала радянську парадигму, і предмет "Захист Вітчизни" – один із проявів цього. Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета на "Захист України", – зазначила міністерка освіти Ганна Новосад.

За її словами, учні вивчатимуть "Захист України" на уроках та під час навчально-польових і навчально-тренувальних занять.

"Ми розпочали зміну підходів до експертизи та виготовлення підручників. Повна трансформація триватиме декілька років, але для нас надзвичайно важливо зробити цей процес якісно", – додала Новосад.

У школах України вивчатимуть предмет "Захист України" замість "Вітчизни" vchutelzv.blogspot.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що школярів з 2022 року вчитимуть медіаграмотності.

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