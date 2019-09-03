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У школах Києва з'явиться "шведський стіл": де і коли

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З 1 вересня 2019 року розпочали реалізацію пілотного проекту "Мультипрофільне харчування" у всіх школах Дарницького, Дніпровського, Подільського, а також в деяких закладах Деснянського, Оболонського та Святошинського районів міста Києва.

Як пише пресслужба КМДА, кулінар Євген Клопотенко розробив нові рецепти для шкільних їдалень, чим довів, що готувати смачно і корисно можна за ті ж 15 грн.

"Сніданок, де школярі можуть обирати страви, як на шведському столі, значно привабливіший для дітей. На практиці успішно показав результат Печерський район, з якого ми розпочали цей проект і наразі вже успішно реалізовуємо майже у всіх школах столиці", – наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Зазначається, що змінили систему харчуваня у 4-ох школах Деснянського (№ 189, 212, 238, 250), у 5-ти школах Оболонського (№ 29, 210, 240, 252, 285) та у 4-ох – Святошинського (№ 162, 140, 203, 235) районів.

Також модель забезпечення напівфабрикатами запроваджено у 12 школах Шевченківського району (№ 24, 28, 70, 82, 95, 97, 106, 163, 172, 175, 199, Технічний ліцей).

Шведський стіл

Шведський стіл

ШоТам

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гройсман показав меню "Нового шкільного харчування".

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Тема
школа
Місце
Україна Київ
Теги
школа харчування діти КМДА
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