Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

У школах Києва запровадили заходи проти коронавірусу

1.8т
Читати матеріал російською

У школах Києва запровадили посилений дезінфекційний режим для запобігання занесенню та поширенню коронавірусу.

Про це розповіла киянка Telegram-каналу PavlovskyNEWS. За її словами, рішення ухвалили 26 лютого (щоб переглянути фото документу, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
У Києві підготували бокси для лікування хворих на коронавірус

"Таке розпорядження розіслала постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки Київської міської державної адміністрації та надзвичайних ситуацій. Крім шкіл, це стосується районних адміністрацій і ЖЕКів", – йдеться в повідомленні.

Розпорядження постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки КМДА

Розпорядження постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки КМДА

Telegram-канал PavlovskyNEWS

Розпорядження постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки КМДА

Розпорядження постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки КМДА

Telegram-канал PavlovskyNEWS

Крім обов'язкової дезінфекції, від адміністрації шкіл також вимагають дотримуватися температурного режиму в приміщеннях, провітрювати кабінети, не допустити до роботи співробітників з інфекційними захворюваннями, забезпечити антисептиками і засобами індивідуального захисту учасників освітнього процесу.

У школах Києва запровадили заходи проти коронавірусу

Скріншот Telegram-канал PavlovskyNEWS

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії 25-річна громадянка України заразилася коронавірусом COVID-19.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "школи Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школи Києва Новини Києва та Київської області Коронавірус школа
Місце
Україна Київ
Тег
школа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
5
Смішно
2
Цікаво
24
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы