У школах Києва запровадили заходи проти коронавірусу

У школах Києва запровадили посилений дезінфекційний режим для запобігання занесенню та поширенню коронавірусу.
Про це розповіла киянка Telegram-каналу PavlovskyNEWS. За її словами, рішення ухвалили 26 лютого (щоб переглянути фото документу, доскрольте до кінця сторінки).
"Таке розпорядження розіслала постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки Київської міської державної адміністрації та надзвичайних ситуацій. Крім шкіл, це стосується районних адміністрацій і ЖЕКів", – йдеться в повідомленні.
Розпорядження постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки КМДА
Telegram-канал PavlovskyNEWS
Розпорядження постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки КМДА
Telegram-канал PavlovskyNEWS
Крім обов'язкової дезінфекції, від адміністрації шкіл також вимагають дотримуватися температурного режиму в приміщеннях, провітрювати кабінети, не допустити до роботи співробітників з інфекційними захворюваннями, забезпечити антисептиками і засобами індивідуального захисту учасників освітнього процесу.
Скріншот Telegram-канал PavlovskyNEWS
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії 25-річна громадянка України заразилася коронавірусом COVID-19.
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