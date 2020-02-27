У школах Києва запровадили заходи проти коронавірусу

У школах Києва запровадили посилений дезінфекційний режим для запобігання занесенню та поширенню коронавірусу.

Про це розповіла киянка Telegram-каналу PavlovskyNEWS. За її словами, рішення ухвалили 26 лютого (щоб переглянути фото документу, доскрольте до кінця сторінки).

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"Таке розпорядження розіслала постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки Київської міської державної адміністрації та надзвичайних ситуацій. Крім шкіл, це стосується районних адміністрацій і ЖЕКів", – йдеться в повідомленні.

Розпорядження постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки КМДА Telegram-канал PavlovskyNEWS

Розпорядження постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки КМДА Telegram-канал PavlovskyNEWS

Крім обов'язкової дезінфекції, від адміністрації шкіл також вимагають дотримуватися температурного режиму в приміщеннях, провітрювати кабінети, не допустити до роботи співробітників з інфекційними захворюваннями, забезпечити антисептиками і засобами індивідуального захисту учасників освітнього процесу.

Скріншот Telegram-канал PavlovskyNEWS

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