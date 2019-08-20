У школах і вишах України вивчатимуть іврит, а в Ізраїлі – українську мову: подробиці

Міністерства освіти України та Ізраїлю підписали угоду про сприяння вивчення мови іврит у закладах освіти в Україні та вивчення української мови в закладах освіти в Ізраїлю.

Підписання документів відбулося у присутності президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Держави Ізраїль Беньяміна Нетаньягу, пише Еспресо.

"Угоди підписали посол України в Ізраїлі Геннадія Надоленко та посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні вперше за 20 років перебуває з візитом керівник ізраїльського уряду. Минулий візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.

Угода УНН

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