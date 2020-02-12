У шкільних їдальнях з'явиться молоко: Зеленська розповіла перші подробиці

Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що шкільне меню доповнять молочними та кисломолочними продуктами.

Як повідомила дружина президента на Facebook-сторінці, щоб запровадити програму, необхідно отримати позитивний висновок від Міністерства охорони здоров’я, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Зміни в шкільному меню підтримали не всі українці. Деякі батьки наголосили, що в їхніх дітей непереносимість лактози, а в багатьох випадках школярі відмовляються пити молоко та виливають його. Проте Зеленська відповіла, що держава не змушуватиме вживати ці продукти, а просто надає такі можливості.

Наявні норми рекомендують до споживання дітьми молоко та кисломолочні продукти, сир кисломолочний, сметану. Міністерство охорони здоров’я дещо розширило перелік: нежирні молоко та кисломолочні продукти, сметана, сир середньої жирності, а також рекомендує до продажу в буфетах молоко та молоко вітамінізоване у промисловій порційній упаковці, йогурт, кефір, ацидолакт, наріне.

У шкільних їдальнях з'явиться молоко: Зеленська розповіла подробиці

"Той самий документ уже містить і рекомендації щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами, як-от непереносимість лактози, для яких мають застосовуватися спеціальні харчові продукти: безлактозні молоко та кисломолочні продукти; напої на основі сої, рису, вівса, кукурудзи, гречки, горіхів або мигдалю", – розповіла Зеленська.

За її словами, також планується, щоб у шкільних буфетах можна було придбати корисні снеки: горіхи, фрукти чи сухофрукти тощо. Тоді діти менше почнуть купувати шкідливі продукти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська запропонувала запровадити програму "Яблуко для дитини".

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