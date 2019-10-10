У селі на Кіровоградщині масово звільнились вчителі і директор школи: що трапилося

У селі Кривоносове (Кіровоградська область) звільнилось десятеро вчителів і директор школи через конфлікт з головою села.

Навчальний процес для понад півсотні школярів – під загрозою, йдеться в сюжеті CBN (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Конфлікт з сільською головою виник через вимогу відзвітуватись школі про використання добровільних внесків. Сама ж очільниця села Людмила Копотій свої дії виправдовує.

"З місцевого бюджету постійно надавались спонсорські допомоги на харчування, на придбання вугілля, меблів. Поміняні повністю вікна в школі. Я за те, щоб навчальний заклад існував в нашому селі. Але коли стоїть питання про звіт, то я вважаю, що голова батьківського комітету або дирекція школи повинні відреагувати на це", – наголосила Копотій.

У Бобринецькій райдержадміністрації про ситуацію знають. Начальник відділу освіти Олексій Різун зазначив, що зараз шукають шляхи вирішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії виховательку дитсадка звільнили за казку.

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