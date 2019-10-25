U.S. News 2020: виші України потрапили до престижного світового рейтингу

У рейтинг кращих світових університетів USN&WR Best Global Universities Rankings 2020 увійшли два українські виші.

Йдеться про Київський національний університет імені Шевченка, який зайняв 1020 місце, і Харківський національний університет імені Каразіна, який посів 1420 позицію.

У новий список найкращих глобальних університетів U.S. News 2020 (Best Global Universities Rankings 2020) увійшли 1500 вишів з 81 країни світу. У минулому році учасників було менше, в рейтингу були представлені 1250 вишів з 75 країн.

Під час складання рейтингу аналітики враховували 13 параметрів, серед яких: науково-дослідницька репутація, як світова, так і локальна, рівень цитування, кількість публікацій, взаємодія зі світовим науковим співтовариством та інші.

У першу п'ятірку лідерів увійшли Гарвардський університет, Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський університет, Каліфорнійський університет в Берклі, Оксфордський університет.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у топ-350 університетів Східної Європи увійшли виші України.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!