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У РПЦ заявили, що дівчатам не потрібно ходити до школи

1.3т
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Голова патріаршої комісії з питань сім'ї Російської православної церкви, протоієрей Дмитро Смирнов заявив, що дівчатам не потрібно ходити до школи, бо це марно.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Радонеж". За його словами, важливіше навчити дівчинку виконувати хатні роботи і доглядати за дітьми, а не писати і читати.

Смирнов розповів історію про одну з парафіянок, яка народила дитину. Вона не стала відправляти свою семирічну доньку в перший клас, а залишила її вдома, щоб та допомагала з немовлям. Голова патріаршої комісії повністю підтримав рішення цієї жінки.

У РПЦ заявили, що дівчатам не потрібно ходити до школи

У РПЦ заявили, що дівчатам не потрібно ходити до школи

Новинарня

"Чого там в цій школі робити? Вчитися заздрості, обзивання, кепським словами, хамству вчителям? А так вона буде вже готова мама. Все буде вміти", – пояснив Смирнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США двох вчителів звільнили з католицької школи через сексуальну орієнтацію.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Росія
Теги
Новини Росії школа РПЦ
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