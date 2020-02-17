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У році – 356 днів: в українському підручнику знайшли ганебні помилки

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У підручнику з географії для учнів 11-х класів написали, що період обертання Землі становить 356 днів (Замість 365. – Ред.) 6 годин.

Авторами підручника є Сергій Кобернік і Роман Коваленко. Помилку в розділі "Рухи Землі в космосі" знайшов школяр з Вінницької області Максим Кравцов, пише "КП в Україні" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

У підручнику виявили й інші помилки, проте вони більше пов'язані з версткою і дизайном.

Помилки в підручнику з географії

Помилки в підручнику з географії

КП в Україні

"Завжди є нюанси на етапі підготовки до друку. На конкурс підручників матеріали подаються в травні – в друк вони надходять в серпні. За цей період підручники десятки разів переробляються, скорочуються, і ми просто не встигаємо їх фізично вичитувати. Ми бачили ці помилки, повідомили про них у видавництво, але це поки все, що ми можемо зробити", –пояснив доктор педагогічних наук, один з авторів підручника Сергій Коберник.

У Міністерстві освіти повідомили, що за помилки повинен відповідати Інститут модернізації змісту освіти. Проте в ІМЗО відмовилися коментувати ситуацію, як і у видавництві "Абетка", яке випустило підручник.

Помилки в підручнику з географії

Помилки в підручнику з географії

КП в Україні

Географія для учнів 11-х класів. Кобернік, Коваленко

Географія для учнів 11-х класів. Кобернік, Коваленко

MyBook.biz.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в українському підручнику з географії знайшли карту драконів, а в підручнику зі всесвітньої історії – мем Сумний Кіану Рівз.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України школа
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
зато все на мове!)
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Та все так. В Украине своя правда.
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