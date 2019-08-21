У російському дитячому садку зі стелі впала штукатурка: постраждали троє дітей

В одному з дитячих садків Благовєщенська (Російська Федерація) на дітей зі стелі впали важкі шматки штукатурки – постраждали три малюка.

Двом з трьох постраждалих надали необхідну допомогу і відпустили, третій знаходиться на обстеженні в лікарні, пише Lenta.ru з посиланням на сайт уряду Амурської області.

"Штукатурка відшарувалася від несучої плити і впала на підлогу. Ймовірно це сталося через зношеність будівлі – сад працює вже 58 років. Буде проведено обстеження всього корпусу, після цього приймуть рішення про капітальний ремонт", – йдеться в повідомленні.

22 серпня дитячий сад закриють. А 100 вихованців перерозподілять по іншим корпусам.

Міністр освіти і науки Світлана Яковлєва пообіцяла, що влада готова надати батькам дітей допомогу, в тому числі психологічну.

Дитячий садок lenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії дитина втекла з дитсадка на іграшковій машині.

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