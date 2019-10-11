У російському дитсадку встановили "машину для обіймання"

У дитячому садку Красноярська (Росія) з'явилося спеціальне обладнання для дітей з підвищеними потребами.

Для вихованців садка встановили ігрове містечко, яке обладнане пологим підйомом-пандусом, розворотнім майданчиком для коляски і додатковими поручнями. Для дітей також поставили гірку, турніки і канати, пише Мел (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Крім цього, в саду з'явилась "машина для обіймання", призначена для вихованців з розладами аутистичного спектру (РАС). Конструкція являє собою два м'яких валика, через які дитина може прослизати і відчувати на собі імітацію людських обіймів, які часто неприємні дітям з аутизмом.

"Вихователі вже говорять, що машина для обіймання користується великим успіхом абсолютно у всіх дітей, незалежно від стану здоров'я", – йдеться в повідомленні.

Машина для обнімання Мел

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтаві батьки забили на сполох через дитсадок.

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