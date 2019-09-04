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У російському дитсадку дитині зі зламаною ногою не викликали швидку 2,5 години

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У дитячому садку №90 "Дитинство" Нижнього Тагілу (Росія) п'ятирічна дитина зламала ногу на занятті з фізкультури, проте працівники не викликали швидку 2,5 години.

Дитина при виконанні "стрибка на місці на двох ногах" невдало впала на лівий бік і отримала закритий гвинтоподібний перелом великогомілкової кістки лівої гомілки зі зміщенням, пише Lenta.ru з посиланням на Znak.

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"Його оглянув медпрацівник дитсадка. Після цього хлопчикові забезпечили постільний режим, але швидку викликати не стали. Медики приїхали через більш ніж 2,5 години", – йдеться в повідомленні.

За фактом інциденту було проведено перевірку. У Дзержинський районний суд міста був направлений позов. Прокурор вимагав виплати моральної компенсації як за пізній виклик швидкої, так і за травмування дитини на фізкультурі.

У підсумку матері дитини присудили виплату в розмірі 100 тисяч рублів.

У російському дитсадку дитині зі зламаною ногою не викликали швидку 2,5 години

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київській школі дитині зламали хребет.

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Місце
Росія Нижній Тагіл
Теги
дитячий садок дитина постраждала дитина Новини Росії
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