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У російській школі відкриють перший "Ш" клас

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В одній зі шкіл Краснодара (Росія) в новому навчальному 2019-2020 році буде 24 перших класи.

Як повідомив директор міського департаменту освіти Олексій Некрасов, це пояснюється густонаселеністю Московського району, де знаходиться навчальний заклад, пише Lenta.ru з посиланням на РІА Новини.

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"Оскільки ці мікрорайони найбільш густонаселені, саме тому там будуються великі школи. А для першокласників особливі жорсткі вимоги, щоб вони вчилися ближче до дому. Тому всіх дітей, які на цій території є, розподіляють по школам цієї території", – сказав Некрасов.

Школа з першим "Ш" класом є філією навчального закладу №11, але в майбутньому стане самостійною.

Серед лідерів за кількістю перших класів в Краснодарі також школа на вулиці Героя Яцкова – 20, на Байбакова – 19, а також школи №66 і №71 – по 16 перших класів.

Школярка

Школярка

Донеччина.TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано вірші для першокласників і привітання на перший дзвоник.

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Тема
школа
Місце
Росія Краснодар
Теги
школа Новини Росії
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