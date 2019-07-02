У російській школі вчителі змусили дітей білити стелі: їх покарали

В Єманжелінську Челябінської області (Російська Федерація) вчителів школи №5 притягнули до дисциплінарної відповідальності, бо вони змусили учнів 10-го класу білити стелі і стіни.

Як повідомляється на сайті прокуратури, школярі були незаконно залучені до робіт без згоди батьків, пише Lenta.ru.

При цьому інструктаж з техніки безпеки провели не з усіма учнями.

"В порушення вимог законодавства про освіту окремі учні залучалися до зазначеної трудової діяльності, не передбаченої навчальною програмою", – додали в прокуратурі.

Зазначається, що покарали також і директора школи – йому внесено подання.

Російських вчителів покарали Главком

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