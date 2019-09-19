У російській школі вчитель разом із дітьми побили першокласника

У Красноярську в школі №16 (Росія) вчитель фізкультури під час уроку вдарив першокласника по голові, а потім дозволив іншим дітям побити його.

Як розповіла мама постраждалого, педагог вдарив хлопчика за погану поведінку перед усім класом, пише "ТВК Красноярськ" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сам педагог пояснив свою поведінку тим, що 7-річний Руслан його не слухався. Батьки хлопчика вже звернулися в поліцію. У школі повідомили, що про інцидент знають і проводять перевірку. Учитель на даний момент відсторонений від роботи", – йдеться в повідомленні.

За версією педагога, хлопчик на уроці пустував і порушував техніку безпеки.

У міському управлінні освіти заявили, що розпочато перевірку. Всі подробиці події будуть встановлені. У поліції також почали перевірку за фактом звернення.

Хлопчик, якого побив учитель фізкультури ТВК

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчитель зацькував школяра через зачіску і хотів вигнати з уроку.

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