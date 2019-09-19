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У російській школі вчитель разом із дітьми побили першокласника

2.3т Читати матеріал російською

У Красноярську в школі №16 (Росія) вчитель фізкультури під час уроку вдарив першокласника по голові, а потім дозволив іншим дітям побити його.

Як розповіла мама постраждалого, педагог вдарив хлопчика за погану поведінку перед усім класом, пише "ТВК Красноярськ" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Сам педагог пояснив свою поведінку тим, що 7-річний Руслан його не слухався. Батьки хлопчика вже звернулися в поліцію. У школі повідомили, що про інцидент знають і проводять перевірку. Учитель на даний момент відсторонений від роботи", – йдеться в повідомленні.

За версією педагога, хлопчик на уроці пустував і порушував техніку безпеки.

У міському управлінні освіти заявили, що розпочато перевірку. Всі подробиці події будуть встановлені. У поліції також почали перевірку за фактом звернення.

Хлопчик, якого побив учитель фізкультури

Хлопчик, якого побив учитель фізкультури

ТВК

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчитель зацькував школяра через зачіску і хотів вигнати з уроку.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія Красноярськ
Теги
конфлікт в школі дитина Новини Росії
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руденко евгений
руденко евгений
ни фига себе первоклассник здоровый: и учитель бил, да ещё ученикам оставил.
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