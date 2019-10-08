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У російській школі трапився смертельний випадок на уроці фізкультури

1.2т Читати матеріал російською

У Йошкар-Олі (Росія) восьмирічний школяр помер на очах в однокласників і вчителя на уроці фізкультури.

Як повідомили в управлінні Слідчого комітету по Марій Ел, інцидент трапився сьогодні, 8 жовтня. Призначена медекспертиза і будуть опитані родичі хлопчика, пишуть РІА Новини.

"Вдень у вівторок хлопчик впав замертво під час уроку фізкультури на очах у дітей і вчителя", –йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інші подробиці не наводяться.

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"Слідчі проводять перевірку, на місці працює слідча група. Буде з'ясовуватися, чим хворів хлопчик і що з ним відбувалося напередодні трагедії", – розповіли представники відомства.

Школа

Школа

Слово і діло

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії студент помер під час пари.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія Йошкар-Ола
Теги
Новини Росії померла дитина школа
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