У російських школах заборонили "дзвінок для вчителя"

Прокуратура в Новосибірській області (Росія) визнала незаконним шкільне правило: "Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя, тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учень має право покинути клас".

Як зазначає відомство, положення суперечить законодавству про освіту і порушує права дітей на відпочинок між заняттями, пише РБК.

"Прокуратура нагадала про санітарні правила, згідно з якими урок повинен тривати не більше 45 хвилин, а в першому класі – не більше 40 хвилин. Після втручання відомства школи виключили положення про "дзвінку для вчителя" зі своїх статутів", – йдеться в повідомленні.

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23 вересня локальний акт, що закріплює правило про те, що сигнал про закінчення уроку дається для вчителя, опротестувала прокуратура Михайлівського району Рязанської області. Порушення було знайдено в Чапаєвській середній освітній школі.

У навчальному закладі учнів також змушували прибирати класи і їдальню, що є порушенням. Ці обов'язки не передбачені освітньою програмою. Крім того, батьки школярів не давали згоду на їх виконання.

Дзвінок Профспілка працівників освіти і науки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії через побори в школі звільнятимуть директорів.

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