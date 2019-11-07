У Росії заборонили чаювання в школі через приниження другокласниці

У школі №183 Новосибірська (Росія) заборонила проводити чаювання через інцидент з восьмирічною дівчинкою, якій не дозволили сидіти за загальним столом на дитячому святі.

Ученицю вигнали з чаювання, тому що її мама відмовилася здавати гроші на потреби класу через відсутність звітності. Вчителька довела дитину до сліз, бо заборонила їй сидіти і їсти з усіма, пишуть РІА Новини.

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Директор навчального закладу Наталія Пермякова розповіла, що в ситуації розбираються правоохоронні органи. Вона додала, що в класах кошти на подарунки для дітей або святкові заходи збираються на добровільній основі.

"Я вважаю, що це конфлікт дорослих мам, які не могли його вирішити самі. Ніхто не має права виганяти школяра зі загального заходу", – сказала Пермякова.

Також зазначається, що стосунки з однокласниками і класним керівником у дівчинки хороші.

У Росії заборонили чаювання в школі newsroom.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російських школах заборонили "дзвінок для вчителя".

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