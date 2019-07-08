У Росії вихователька змусила дитину їсти з підлоги: розгорівся скандал

У Карпінську Свердловської області (Російська Федерація) в дитячому садку "Золота рибка" дитину змусили їсти макарони з котлетою, які впали на підлогу.

За словами батьків постраждалої, інцидент стався під час обіду, пише Lenta.ru з посиланням на газету "Вечірній Карпінськ".

Дівчинка з'їла суп і пішла за другою стравою, але спіткнулась і впустила тарілку на підлогу. Вихователька Ольга Макурова зібрала з підлоги макарони і котлету та змусила дитину їх з'їсти.

"Дитина з'їла котлету, а макарони ні, так як вони були брудні. Як я розумію, котлета теж, просто вона за кольором темніша", – розповіли батьки вихованки дитячого садка.

За фактом звернення місцевого відділу освіти проведена службова перевірка. У результаті виховательці винесли дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження. З нею також провели бесіду.

Макурова вибачилась перед батьками, але, за їхніми словами, справа не в цьому.

"Шокує сам факт! Як можна дитину нагодувати з підлоги в принципі? Будь-яку, хоч свою, хоч чужу. Це ж дитина", – обурилися вони.

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