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У Росії вихователька змусила дитину їсти з підлоги: розгорівся скандал

1.3тЧитати матеріал російською

У Карпінську Свердловської області (Російська Федерація) в дитячому садку "Золота рибка" дитину змусили їсти макарони з котлетою, які впали на підлогу.

За словами батьків постраждалої, інцидент стався під час обіду, пише Lenta.ru з посиланням на газету "Вечірній Карпінськ".

Дівчинка з'їла суп і пішла за другою стравою, але спіткнулась і впустила тарілку на підлогу. Вихователька Ольга Макурова зібрала з підлоги макарони і котлету та змусила дитину їх з'їсти.

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"Дитина з'їла котлету, а макарони ні, так як вони були брудні. Як я розумію, котлета теж, просто вона за кольором темніша", – розповіли батьки вихованки дитячого садка.

За фактом звернення місцевого відділу освіти проведена службова перевірка. У результаті виховательці винесли дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження. З нею також провели бесіду.

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Макурова вибачилась перед батьками, але, за їхніми словами, справа не в цьому.

"Шокує сам факт! Як можна дитину нагодувати з підлоги в принципі? Будь-яку, хоч свою, хоч чужу. Це ж дитина", – обурилися вони.

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Місце
Росія
Теги
дитячий садокскандалидітиНовини Росії
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bruno jordano
bruno jordano
Малeнькі з підлоги,вeликі з лопати,та яка ріщниця,з чого жeруть ці свині
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
bruno jordano, морда петушинная,у вас в стране ещё не всех детей перетрахали,да поубивали?
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