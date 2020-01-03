У Росії вихователька жорстоко повелася з дитиною в садку: з'явилося тривожне відео

У місті Арськ в Татарстані (Росія) вихователька дитячого садку №8 жорстоко повелася з дитиною під час репетиції новорічного ранку: вона жбурнула хлопчика на підлогу.

Відео знущань працівниці дитсадку опублікували в групі "Регіон-116 | Казань" у "ВКонтакте", пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, як вихователька грубо штовхає хлопчика, він падає на підлогу, потім вона намагається посадити його за парту. Решта дітей тим часом репетирують танець під музику, а інший працівник дитсадка голосно кричить на них.

У Росії вихователька жорстоко обійшлася з дитиною в садку Комсомольская правда

Як пише газета "Вечірня Казань", в адміністрації Арського району повідомили, що виховательку групи звільнили, з музичним працівником достроково розірвали договір, а завідуючу відсторонили на час розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вихователька елітного дитсадка познущалася над дітьми і зачинила в туалеті.

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