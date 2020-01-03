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У Росії вихователька жорстоко повелася з дитиною в садку: з'явилося тривожне відео

1.4т
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У місті Арськ в Татарстані (Росія) вихователька дитячого садку №8 жорстоко повелася з дитиною під час репетиції новорічного ранку: вона жбурнула хлопчика на підлогу.

Відео знущань працівниці дитсадку опублікували в групі "Регіон-116 | Казань" у "ВКонтакте", пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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На кадрах видно, як вихователька грубо штовхає хлопчика, він падає на підлогу, потім вона намагається посадити його за парту. Решта дітей тим часом репетирують танець під музику, а інший працівник дитсадка голосно кричить на них.

У Росії вихователька жорстоко обійшлася з дитиною в садку

У Росії вихователька жорстоко обійшлася з дитиною в садку

Комсомольская правда

Як пише газета "Вечірня Казань", в адміністрації Арського району повідомили, що виховательку групи звільнили, з музичним працівником достроково розірвали договір, а завідуючу відсторонили на час розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вихователька елітного дитсадка познущалася над дітьми і зачинила в туалеті.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
дошкільний період
Місце
Росія
Теги
соцмережі вконтакте знущалися над дітьми видео Новини Росії дитячий садок
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Мир Миру
Мир Миру
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