У Росії вихователька дитсадка побила дітей ганчіркою: скандальне відео

Вихователька дошкільного навчального закладу №176 у Краснодарі (Російська Федерація) під час ігор із дітьми у дворі била їх ганчіркою по обличчю, сильно хапала за руки і штовхала.

Один із очевидців зняв ці дії на відео і оприлюднив у спільноті "Типовий Краснодар" в соцмережі "ВКонтакте" , пише Lenta.ru (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

В описі до запису зазначено, що в кадр потрапили середня група, вихователька й інструктор із фізкультури, які ніяк не реагували на те, що відбувається.

Після публікації ролика слідчі почали перевірку. Поліція опитувала батьків, лікарів і педагогів дошкільного закладу. Будуть встановлені особи потерпілих дітей та оцінені дії дорослих.

"У пресслужбі міського департаменту освіти "Кубанським новинам" повідомили, що жінка вже звільнена. Завідуючій дитсадка оголошено дисциплінарне стягнення", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вчителька показала школярам жахи і погрожувала.

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