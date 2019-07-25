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У Росії вихователька дитсадка побила дітей ганчіркою: скандальне відео

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Вихователька дошкільного навчального закладу №176 у Краснодарі (Російська Федерація) під час ігор із дітьми у дворі била їх ганчіркою по обличчю, сильно хапала за руки і штовхала.

Один із очевидців зняв ці дії на відео і оприлюднив у спільноті "Типовий Краснодар" в соцмережі "ВКонтакте" , пише Lenta.ru (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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В описі до запису зазначено, що в кадр потрапили середня група, вихователька й інструктор із фізкультури, які ніяк не реагували на те, що відбувається.

Після публікації ролика слідчі почали перевірку. Поліція опитувала батьків, лікарів і педагогів дошкільного закладу. Будуть встановлені особи потерпілих дітей та оцінені дії дорослих.

"У пресслужбі міського департаменту освіти "Кубанським новинам" повідомили, що жінка вже звільнена. Завідуючій дитсадка оголошено дисциплінарне стягнення", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вчителька показала школярам жахи і погрожувала.

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Місце
Росія Краснодар
Теги
дитячий садок скандали діти Новини Росії
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Махно Володимир
Махно Володимир
для русских это норма! свиней еще и не так бьют. когда загоняют в загоны!
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Ничего здесь нового нет..Это есть и в Украине и в россии..В любой постсоветской стране..
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