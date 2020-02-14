У російському Санкт-Петербурзі вчителя звільнили за те, що він прочитав школярам "Исповедь хулигана" Сергія Єсеніна.

Про це пише "Московський комсомолець". Відзначається, що причиною розбірок стало відео з уроку, яке потрапило в мережу. Зокрема, в творі серед інших рядків, можна знайти і нецензурні слова: "Мне сегодня хочется очень из окошка луну обо**ать".

Згідно з повідомленнями ряду ЗМІ, вчителя попросили написати заяву "за власним бажанням", вказавши, що літературний твір класика з ненормативною лексикою не підходить для навчання школярів.

У Росії вчителя звільнили через Єсеніна mr-7.ru

При цьому в школі озвучили передісторію. Так, спершу новий педагог дуже сподобався колективу та учням – за свою артистичність. Але пізніше за ним нібито почали помічати дивні речі. Одна з тепер уже колишніх колег заявила журналістам, що після черепно-мозкової травми він значився інвалідом.

Вчителька повідомила, що в якийсь момент діти перестали ходити на його уроки, сам же педагог прагнув до спілкування: "Кликав дітей у похід у березні, розповідав, що він військовий, багато брехав".

Вона також розповів і про інший конфуз: одного разу чоловік різко відповів школярці. Дівчинка щось крикнула однолітку, а вчитель, як стверджується, відповів їй: "У ліжку кричати будеш!"

Після скандалу з Єсеніним директорка обдзвонила всі попередні місця роботи вчителя і з'ясувалося, що він змінив 15 шкіл і ніде не затримувався довше, ніж на півроку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зі школи міста Астрахань звільнили вчительку, яку раніше звинуватили в інтимному зв'язку з підлітком – учнем 9 класу.

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