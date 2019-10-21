В Альметьєвську (Росія) у школі №25 вчителька заклеїла першокласникам роти скотчем через розмови на уроці.

Щодо педагога проводиться перевірка. Також школу перевірить прокуратура, пише Lenta.ru з посиланням на РІА Новини.

"Справа в Слідчому комітеті, але ця вчителька ще працює. Інші мами за неї горою стоять, в тому числі і мама другого хлопчика, якому вона заклеїла рот скотчем. Хоча спочатку вона найголосніше кричала, що побіжить в управління освіти", – наголосив батько одного з постраждалих дітей Ільгіз Ахметшин.

На наступний день синові Ахметшина проткнули щоку олівцем. Та ж вчителька, що заклеювала дітям роти скотчем, обробила рану перекисом водню і не викликала швидку допомогу. Матері дитини вона про це теж не повідомила.

За словами батька дитини, він і його колишня дружина написали заяву в поліцію. Після цього на них нібито почали тиснути в батьківському комітеті і змушували мити в школі парти.

У Росії вчителька заклеїла першокласникам роти під час уроку

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вчителька померла під час дитячого конкурсу.

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