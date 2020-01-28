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У Росії вчителька поставила школярці оцінку на лобі: розгорівся скандал

1.6т
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В одній зі шкіл Новосибірська (Росія) вчителька поставила учениці 3-го класу оцінку на лобі, тому що вона забула щоденник.

Про інцидент розповів KP.RU батько однокласниці дівчинки, яка постраждала від вчительки. Адміністрація школи слова чоловіка заперечує, а в батьківському комітеті впевнені, що так він зводить особисті рахунки з педагогом, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Дочка чоловіка розповіла, що під час виставлення оцінок за перевірочну роботу одна з її однокласниць зізналася, що забула щоденник вдома. Вчителька поставила оцінку "5" на лобі школярки і розписалася. Дівчинка втекла в сльозах в туалет, чорнило вдалося відмити.

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"Це було при 20 учнях. Коли я це почув, на емоціях подзвонив вчительці і посварився з нею. А якщо це наступного разу з моєю дитиною повториться?" – обурився новосибірець.

Після дзвінка вчителька написала доповідну, де зазначила, що чоловік в стані алкогольно сп'яніння зателефонував їй і нахамив. Представниця батьківського комітету стала на захист вчительки, заявивши, що таким способом батько дівчинки вирішив звести з нею особисті рахунки.

У Росії вчителька поставила школярці оцінку на лобі

У Росії вчителька поставила школярці оцінку на лобі

konkurent.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі вчителька приватної школи жорстоко побила 8-річну дитину.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія Новосибірськ
Теги
скандал в школе конфлікт в школі
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Одичалые...что с них взять.
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
На сколько я знаю, в рашке пятибальная система. То на хрена училке было ставить оценку на лбу девочки? Это ж не еденица, причем постоянная. Что-то здесь не так. При всем моем негативном отношении к ...
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Такая, она Ка-ца-пия без прикрас - тренеры по головам юных хоккеистов клюшкой бьют, учителя - на лбах учеников оценки ставят. Супер.
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