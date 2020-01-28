У Росії вчителька поставила школярці оцінку на лобі: розгорівся скандал

В одній зі шкіл Новосибірська (Росія) вчителька поставила учениці 3-го класу оцінку на лобі, тому що вона забула щоденник.

Про інцидент розповів KP.RU батько однокласниці дівчинки, яка постраждала від вчительки. Адміністрація школи слова чоловіка заперечує, а в батьківському комітеті впевнені, що так він зводить особисті рахунки з педагогом, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Дочка чоловіка розповіла, що під час виставлення оцінок за перевірочну роботу одна з її однокласниць зізналася, що забула щоденник вдома. Вчителька поставила оцінку "5" на лобі школярки і розписалася. Дівчинка втекла в сльозах в туалет, чорнило вдалося відмити.

"Це було при 20 учнях. Коли я це почув, на емоціях подзвонив вчительці і посварився з нею. А якщо це наступного разу з моєю дитиною повториться?" – обурився новосибірець.

Після дзвінка вчителька написала доповідну, де зазначила, що чоловік в стані алкогольно сп'яніння зателефонував їй і нахамив. Представниця батьківського комітету стала на захист вчительки, заявивши, що таким способом батько дівчинки вирішив звести з нею особисті рахунки.

У Росії вчителька поставила школярці оцінку на лобі konkurent.in.ua

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