У Росії вчителька поплатилася за побиття дітей: відео знущань злили в мережу

У Москві (Росія) педагог корекційної школи била дітей, за що поплатилася звільненням.

Відповідне відео одного з кричущих інцидентів опублікували в Telegram-каналі BAZA (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що вчителька наносила удари дитині прямо під час уроку.

У Росії вчителька поплатилася за побиття дітей Скріншот з відео

Як уточнює "РБК", після того, як батьки виявили синці на тілі дітей, вони поскаржилися в поліцію на педагога. Дорослі звернулися до послуг приватного детектива, який провів самостійне розслідування.

Незабаром у департаменті освіти і науки міста Москва повідомили, що адміністрація школи провела службове розслідування у зв'язку з появою в ЗМІ інформації про жорстоке поводження класного керівника з учнями 4-го класу. Було прийнято рішення про звільнення вчительки.

У Москві батьки дітей з корекційної школи №2124 поскаржилися в поліцію на педагога. Учитель била дітей. pic.twitter.com/yfr9NI90NH - baza (@bazabazon) October 15, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селищі Боровське Тюменської області (Росія) учитель школи №2 Віктор Садлінський побив дев'ятикласників.

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