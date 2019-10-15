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У Росії вчителька поплатилася за побиття дітей: відео знущань злили в мережу

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У Москві (Росія) педагог корекційної школи била дітей, за що поплатилася звільненням.

Відповідне відео одного з кричущих інцидентів опублікували в Telegram-каналі BAZA (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що вчителька наносила удари дитині прямо під час уроку.

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У Росії вчителька поплатилася за побиття дітей

У Росії вчителька поплатилася за побиття дітей

Скріншот з відео

Як уточнює "РБК", після того, як батьки виявили синці на тілі дітей, вони поскаржилися в поліцію на педагога. Дорослі звернулися до послуг приватного детектива, який провів самостійне розслідування.

Незабаром у департаменті освіти і науки міста Москва повідомили, що адміністрація школи провела службове розслідування у зв'язку з появою в ЗМІ інформації про жорстоке поводження класного керівника з учнями 4-го класу. Було прийнято рішення про звільнення вчительки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селищі Боровське Тюменської області (Росія) учитель школи №2 Віктор Садлінський побив дев'ятикласників.

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Новини Росії
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Теперь будет работать администратором на автомойка.
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