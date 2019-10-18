У Челябінську (Росія) 61-річна вчителька початкових класів школи №39 померла в навчальному закладі під час дитячого конкурсу художнього читання.

Про інцидент повідомили в пресслужбі міського комітету освіти. Коли педагогині стало погано, дітей вивели і викликали швидку допомогу, пише Lenta.ru.

Новини У російській школі трапився смертельний випадок на уроці фізкультури

Директор школи Світлана Урванцева уточнила, що під час чергового виступу у педагога стався серцевий напад, вона впала. За її словами, вчителька була дуже досвідченим і відповідальним працівником.

"До приїзду швидкої вчительці намагався допомогти шкільний лікар, але всі зусилля не допомогли. У комітеті освіти відзначили, що у жінки була середнє робоче навантаження. Адміністрація школи характеризувала її позитивно", – йдеться в повідомленні.

У Росії вчителька померла під час дитячого конкурсу dyvys.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії студент помер під час пари.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.