У селі Мурсалімкіно Башкирії (Росія) вчителька Зуляйха Саітгаліна під час уроку обізвала дітей засранцями і дорікнула учениці в алкоголізмі.

Член Ради з прав людини Дінар Зайнуллін опублікував на Facebook-сторінці аудіозапис уроку, який йому надала мати потерпілої дівчинки, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

"До РПЛ звернулася мама дівчинки, яка вчиться в школі села Мурсалімкіно Славутського району. Напевно, половину уроку на неї кричала вчителька башкирської мови і літератури Саітгаліна Зуляйха Раіловна. Крик в класі просто жахливий", – написав Зайнуллін.

Так, вчителька публічно звинуватила родичів дівчинки в тому, що вони зловживають спиртними напоями, а вона нібито вживає алкоголь разом з ними. Вона також заявила, що в школярки "голова забита не рідною мовою, а залицяльниками".

У Росії вчителька Зуляйха Саітгаліна під час уроку обізвала дітей засранцями та алкоголіками Скріншот відео

"Ось у неї виховання. Сидить, як, вибачте, алкоголічка. Поведінка алкоголіка – ось твоє виховання. Неадекватна, невихована, незібрана і за себе не відповідає. Хто я така для вас? Засранці! Нетямущі!", – кричала вчителька під час уроку.

У коментарях під постом Зайнулліна міністр освіти Башкирії Айбулат Хажин заявив, що це неналежна поведінка для педагога і він буде розбиратися в ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школі №81 міста Ульяновська (Росія) восьмикласник напав на 59-річну вчительку перед уроком математики і поранив її в живіт саморобним ножем.

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