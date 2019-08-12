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У Росії студентів закликали не користуватись Вікіпедією: що трапилось

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Заступник міністра цифрового розвитку, зв'язку та засобів масової інформації Російської Федерації Олексій Волін закликав студентів не користуватись інтернет-енциклопедією Wikipedia, бо це джерело з неперевіреною інформацією.

Таку думку чиновник висловив на всеросійському молодіжному освітньому літньому форумі, пише Главком з посиланням на "Тасс".

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"Не користуйтеся Wikipedia, можете двійку отримати", – сказав Волін.

За словами чиновника, в інтернет-енциклопедії багато неперевіреної інформації, тому він порадив студентам не користуватись нею. Адже зараз існує бізнес, за допомогою якого на замовлення тих чи інших компаній створюються статті в Wikipedia і правляться.

"Там може бути і те, що відповідає дійсності, і зовсім невірна інформація", – додав Волін.

Вікіпедія

Вікіпедія

UA.News

Як повідомляв OBOZREVATEL, наймолодший студент України потрапив у Вікіпедію.

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освіта Новини Росії
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Dell Alex
Dell Alex
А сами студенты не способны по ссылкам провести фактчекинг? По их мнению у них такие тупые студенты? )))
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