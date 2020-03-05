Пензенський державний університет (Росія) випустив методичний посібник, де розповідається, як за зовнішність, поведінкою та сленгом розпізнати небезпечних студентів.
Так, на думку представників вишу варто ставитися насторожено до молоді, якщо в них є: пірсинг ( "від чотирьох і більше сумарних проколів у дівчат і від двох і більше проколів у юнаків"); навушники; синці і подряпини на тілі, пише місцеве видання "7х7" (щоб переглянути фото посібника, доскрольте до кінця сторінки).
Слід зазначити, що всі ці ознаки взяті з "Методичного посібника щодо виявлення ознак ризику поведінки в соціальних медіа", яку видали в квітні 2019 року.
В університеті роздали інформацію, як виявити небезпечних студентів
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Крім цього, студент може становити загрозу, якщо:
каже "добрий вечерочек";
у нього мало друзів;
сміється або плаче без приводу;
негативно ставиться до уряду Росії;
цікавиться історією революції;
чухає ніс;
носить одяг, де написано "ненависть", "нормальні люди бояться мене" або "оффнік".
Ректор Пензенського держуніверситету Олександр Гуляко пояснив, що посібник, про який йде мова, видали в вузі в грудні 2019 року. Ніяких санкцій воно не має на увазі і є рекомендацією кураторам студентських груп для "профілактики" і "уникнення залучення молоді в терористичну і екстремістську діяльність".
Методичний посібник, який випустив Пензенський державний університет
Telegram-канал "Двач"
Методичний посібник, який випустив Пензенський державний університет
Telegram-канал "Двач"
Методичний посібник, який випустив Пензенський державний університет
Telegram-канал "Двач"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в 14-й школі Уссурійська (Росія) вчителька, почувши мат від учнів, запропонувала їм розібрати слово "довбо**б" і вираз "пішов на х**".
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