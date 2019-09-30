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У Росії студент помер під час пари: що відомо

1.1т Читати матеріал російською

В Уфі (Росія) 17-річний студент помер під час пари з фізкультури в одному з міських коледжів.

Першокурснику стало погано під час заняття, повідомляє РІА Новини з посиланням на управління Слідчого комітету по Башкортостану.

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Однокурсники і викладачі викликали швидку допомогу. Студента доставили в лікарню, де він помер.

"Слідство з'ясовує обставини події і опитує очевидців. Призначено судово-медичну експертизу, яка встановить причини смерті студента, в тому числі з'ясує, чи страждав юнак від будь-яких захворювань", – йдеться в повідомленні.

Студент помер під час пари

Студент помер під час пари

Корупція Інфо

Як повідомляв OBOZREVATEL, в університеті знайшли труп студента, який помер 2 місяці тому.

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Місце
Росія Уфа
Теги
скандал в вузі Новини Росії
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