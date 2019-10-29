У Росії школярі двічі хотіли викинути однокласника з вікна: момент потрапив на відео

У селищі Гайни в Пермському краї (Росія) троє підлітків двічі намагалися викинути однокласника з вікна школи.
Інцидент трапився 17 жовтня, однак стало відомо про нього сьогодні, 29 жовтня. Мати потерпілого школяра розповіла, що в перший раз синові вдалося вирватися. Вдруге втрутився охоронець, пишуть "Парма-Новини" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
Жінка вимагає, щоб керівництво покарало кривдників.
"Я сильно злякався. Звичайно, я був впевнений, що мене не скинуть, але дуже боявся, що зісковзну. Вікно було відкрито. Вони спеціально його відкрили, коли схопили мене", – розповів потерпілий школяр.
Директор школи повідомила, що наразі йде перевірка. А батько одного з винних хлопчиків говорить, що діти просто гралися.
"Коли хочуть викинути людини з вікна, його викидають. І його кидають вниз головою", – прокоментував чоловік.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кропивницькому школярі жорстоко побили третьокласника.
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