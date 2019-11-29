У Росії школяр влаштував бійку з учителем: відео потрапило в мережу

У Білгороді (Росія) в школі №15 вчитель інформатики Олег Пургін побився з учнем восьмого класу під час уроку.

Над чоловіком часто знущалися і в якийсь момент він не витримав. У школі не знали про інцидент до опублікування відеозапису в соцмережах, пишуть в Telegram-каналі "Baza" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Учень, який побив вчителя, погрожував також й іншим педагогам. Він лякав їх, що "ті не дійдуть додому".

У Росії школяр влаштував бійку з учителем Скріншот

Зазначається, що в навчальному закладі призначили перевірку. Проте, за попередньою інформацією, Пургіна збирають звільнити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі вчитель жорстоко побив школяра.

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