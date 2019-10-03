У Росії школяр намагався зарубати сокирою однокласників: усі подробиці

В одній зі шкіл Володимирської області (Росія) через цькування учень намагався зарубати однокласників сокирою.

Про інцидент повідомив уповноважений із прав дитини у Володимирській області Геннадій Прохоричев. За його словами, в юнака не складалися відносини в колективі, він був налаштований дуже агресивно, пишуть "РИА Новости".

Директору школи вдалося забрати холодну зброю в хлопця, ніхто не постраждав. Повідомляється, що підліток важкий, перебував на обліку в школі та в комісії у справах неповнолітніх.

"У нього складні стосунки: і з однолітками, і в родині є питання. Ми будемо ще говорити, яка робота була проведена психологами", – підкреслив омбудсмен.

Зазначається, що з'ясовуються всі причини й мотиви вчинку. В адміністрації міста запевнили, що в інциденті розбиратимуться особливо ретельно. Необхідно буде проаналізувати і психічний стан дитини, і умови її життя.

Школяр намагався зарубати сокирою однокласників

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бердичеві натовп підлітків по-звірячому побив дівчинку та її маму.

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