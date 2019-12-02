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У Росії школяр ледве не помер, рятуючи кошеня: приголомшлива історія

2.3т
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У Тулі (Росія) 14-річний школяр отримав удар струмом, коли намагався дістати кошеня, яке застрягло в трансформаторній будці.

Як повідомили на сайті департаменту охорони здоров'я Москви, розряд електрики пройшов крізь серце підлітка та вийшов через ліву стопу, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Школяр втратив свідомість, а коли отямився, то зателефонував матері. Підліток отримав опіки правої руки (4 відсотки) і стопи (2 відсотки). Постраждали не тільки шкіра, але і м'язи, сухожилля, а також суглоби руки.

Також хлопцю встановили гумові замінники замість частково втрачених сухожиль, а для відновлення функції кисті зробили пластичну операцію власним шкірно-м'язовим клаптем. У департаменті охорони здоров'я додали, що після закінчення лікування і реабілітації функції правої руки будуть практично відновлені.

У Росії школяр ледве не помер, рятуючи кошеня

У Росії школяр ледве не помер, рятуючи кошеня

Радіо ТРЕК

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських школярів захопила нова небезпечна гра.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Місце
Росія Тула
Теги
кіт порятунок Новини Росії
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Хороший парень растет.
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hunt andres
hunt andres
За****ли вы, чукчи с издевательством над русским языком. Пишите уж лучше на сввиномове! ПОРАЖАЮЩАЯ история.... Куда поражающая, в печень? В сердце? ДБ!!!! Селюки.....
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
hunt andres, нет, будем писать на твоем родном -козлином,что бы таким баранам ,как ты ,кое -что в башку доходило.
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Добрый ребенок.
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