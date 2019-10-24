У Росії піддали цензурі обкладинку комп'ютерної гри через схожість з іконою

Відвідувачі ігрових магазинів Росії помітили, що обкладинки Borderlands 3 відрізняються в фізичних і цифрових виданнях гри.
Про це повідомляє Telegram-канал "Двач".
"У російськомовній версії Borderlands 3 з обкладинки у Психо прибрали праву руку", - йдеться в повідомленні ресурсу.
Відзначається, що у версії гри в РФ у Психа вирішили прибрати праву руку, бо дана обкладинка нібито нагадує християнську ікону.
На оригінальній і цифрової версії Псих демонструє цифру три, що, як стверджують деякі користувачі, може нагадувати релігійний жест.
Також відвідувачі запевняють, що логотип за головою персонажа може нагадувати німб.
Обкладинки даної гри в інтернет-магазинах не змінилися.
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