У Росії піддали цензурі обкладинку комп'ютерної гри через схожість з іконою

Відвідувачі ігрових магазинів Росії помітили, що обкладинки Borderlands 3 відрізняються в фізичних і цифрових виданнях гри.

Про це повідомляє Telegram-канал "Двач".

"У російськомовній версії Borderlands 3 з обкладинки у Психо прибрали праву руку", - йдеться в повідомленні ресурсу.

Відзначається, що у версії гри в РФ у Психа вирішили прибрати праву руку, бо дана обкладинка нібито нагадує християнську ікону.

На оригінальній і цифрової версії Псих демонструє цифру три, що, як стверджують деякі користувачі, може нагадувати релігійний жест.

Також відвідувачі запевняють, що логотип за головою персонажа може нагадувати німб.

Обкладинки даної гри в інтернет-магазинах не змінилися.

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